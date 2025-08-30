السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

تجديد حبس سائق أتوبيس تسبب في إصابة 26 راكبا بمدينة بدر

حادث ارشيفية

جدد قاضي المعارضات ببدر، حبس سائق أتوبيس انقلب بطريق جنيفا نطاق مدينة بدر، وأسفر عن إصابة 26 راكبا بإصابات وجروح متفرقة، وذلك 15 يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث على طريق جنيفا بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس بطريق چينفا قبل مدخل الروبيكى وأمام مدينة بدر، وأسفر عن إصابة 26 راكبا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

