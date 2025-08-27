والدة عروس حلوان: "بنتي قلبها وقف بعد حقنة بالخطأ ولبست كفنها قبل فرحها بأيام"

قالت والدة عروس حلوان، إنها لن تقيم العزاء لابنتها إسراء حتى يأخذ الطبيب المتسبب في وفاتها جزاءه قضائيا. قائلة: "بنتي حلمت تلبس الفستان الأبيض وكانت مركزة في كل تفاصيل اليوم ده.. فجأة لبست كفنها قبل فستانها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب قلبي بينزف عليها".

وأكمل عبد الله شقيق العروس المجني عليها الحديث قائلا: “قلب أختي وقف بعد الحقنة ده معناه إن اللي أداها الحقنة ما بيفهمش حاجة في الطب”.

واستعجلت النيابة العامة بحلوان تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما تحفظت على هاتف المجني عليها المعروفة إعلاميا بعروس حلوان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما توجهت فتاة تدعى إسراء كرم لأحد مراكز التجميل لإجراء بعض العمليات الخاصة بالسيدات استعدادا لإتمام حفل زفافها المقرر في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأثناء إجراء العملية قام الطبيب بإعطائها حقنة عن طريق الخطأ فدخلت فى غيبوبة تامة وتدهورت حالتها وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث لفظت أنفاسها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

