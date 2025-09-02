الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

النيابة تسدل الستار على قضية سرقة فيلا حمادة هلال

حماده هلال
حماده هلال

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحفظ التحقيقات في واقعة سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع، وذلك بعد تصالحه مع الخادمة المتهمة بالواقعة ورد المسروقات كاملة.

وتم إخلاء سبيل الخادمة بعد التصالح مباشرة وبحضور الفنان حمادة هلال إلى مجمع نيابات القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات الأولية أن المسروقات شملت “حلق ألماس وهاتف محمول آيفون 16”.

مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال 

وأضافت التحريات أن المسروقات شملت أيضا بعض إكسسوارات ومكياج خاصة بزوجة الفنان حمادة هلال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت فى حل لغز سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بمنطقة التجمع، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة وتم ضبطها.

سرقة فيلا الفنان حمادة هلال

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تلقت بلاغًا يفيد بتعرض الفنان حمادة هلال لواقعة سرقة فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة.

