حبس عاطل بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر المراهنات والعملات المشفرة بأسيوط

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس أحد الأشخاص “عاطل” بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، حيث روّج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته (6 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلي يحوي دلائل رقمية تثبت نشاطه – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهته، اعترف بما نسب إليه.

