قرار جديد من النيابة بشأن واقعة سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان موقع سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع، وذلك لتفريغها ومعرفة ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن مسروقات الخادمة شملت “حلق ألماس وهاتف محمول آيفون 16”.

مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال

وأضافت التحريات أن المسروقات شملت أيضا بعض إكسسوارات ومكياج خاصة بزوجة الفنان حمادة هلال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت فى حل لغز سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بمنطقة التجمع، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة وتم ضبطها.

سرقة فيلا الفنان حمادة هلال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعرض الفنان حمادة هلال لواقعة سرقة فلته بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الخادمة

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

