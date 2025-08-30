الانتهاء من معاينات 10600 منزل ضمن مبادرة ”سكن كريم” في 7 مراكز بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج أنه تم الانتهاء من معاينة 10600 منزل سكن كريم من أعمال المعاينات الفنية لمشروعات "سكن كريم" بمحافظة سوهاج، وجاري العرض على مجلس الوزراء لاختيار المنازل المستحقة.

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية، والتي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة في الريف المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتوفير السكن اللائق للمواطنين وفق معايير هندسية وإنشائية عالية الجودة.



يأتي ذلك ضمن المتابعة والإشراف المباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينات الكشوف الخاصة بالمنازل المدرجة في مشروع "سكن كريم" في 7 مراكز من مراكز حياة كريمة بالمرحلة الأولى وهي " طما بعدد 1513 حالة، والمراغة بعدد 1526، وساقلتة 529 حالة، والمنشاة 1851 حالة، وجرجا 1508 حالة، والبلينا 2637 حالة، ودار السلام 1036 حالة".



وتهدف المعاينات إلى تحديد مدى صلاحية المنازل المستهدفة وأولويات التدخل لتحسين جودة السكن، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر المستحقة، ضمن محور تحسين مستوى معيشة المواطنين الذي يعد أحد الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.