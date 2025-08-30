السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الانتهاء من معاينات 10600 منزل ضمن مبادرة ”سكن كريم” في 7 مراكز بسوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج أنه تم الانتهاء من معاينة 10600 منزل سكن كريم من أعمال المعاينات الفنية لمشروعات "سكن كريم" بمحافظة سوهاج، وجاري العرض على مجلس الوزراء لاختيار المنازل المستحقة.

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية، والتي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة في الريف المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتوفير السكن اللائق للمواطنين وفق معايير هندسية وإنشائية عالية الجودة.

يأتي ذلك ضمن المتابعة والإشراف المباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينات الكشوف الخاصة بالمنازل المدرجة في مشروع "سكن كريم" في 7 مراكز من مراكز حياة كريمة بالمرحلة الأولى وهي " طما بعدد 1513 حالة، والمراغة بعدد 1526، وساقلتة 529 حالة، والمنشاة 1851 حالة، وجرجا 1508 حالة، والبلينا 2637 حالة، ودار السلام 1036 حالة".

وتهدف المعاينات إلى تحديد مدى صلاحية المنازل المستهدفة وأولويات التدخل لتحسين جودة السكن، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة معيشية آمنة وكريمة للأسر المستحقة، ضمن محور تحسين مستوى معيشة المواطنين الذي يعد أحد الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحسين مستوى معيشة المواطنين تحسين مستوى الخدمات حياة كريمة بسوهاج للمبادرة الرئاسية مستوى معيشة المواطنين محافظ سوهاج

مواد متعلقة

أول تعليق من المدرس صاحب فيديو إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج

محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

بيخدمه "مودة"، الفيديو الكامل لـ"ضبط" محافظ سوهاج مواطنا يحل محل "موظف" بجمعية زراعية

بدء تفعيل ميكنة خدمات مراكز عقر الحيوانات بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد قرية “البربا” بجرجا، ويوجه بإحالة عدد من المسئولين للتحقيق (صور)

دويدار يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تعزيز الجهود السكانية في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: لا توجد خسائر أو إصابات بحريق سطح مجمع المدرجات

نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في القضية السكانية وخفض معدلات القيصري

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads