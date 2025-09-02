شخصيات أرهقت الفنانين، آخرها كريم فهمي في "220 يوم" وليلى زاهر بـ حكاية هند

رغم أن التمثيل يُنظر إليه غالبًا كفن يعتمد على الموهبة والقدرة على تجسيد الشخصيات المتنوعة أمام الكاميرا، إلا أن بعض الأدوار تتجاوز حدود الأداء العادي لتصبح عبئًا نفسيًا وجسديًا على الفنانين الذين يجسدونها، تصل أحيانًا إلى إنهاكهم لفترة طويلة بعد انتهاء التصوير.

وهناك عدة شخصيات فنية أثارت الانتباه، ليس فقط لقوة حضورها على الشاشة، وإنما لكونها تركت أثرًا عميقًا على الممثلين الذين جسدوها.

ليلى زاهر.. حكاية هند

تقدم حاليا ليلى زاهر شخصية “هند” في إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وهي امرأة تقع ضحية لزوج متلاعب يطلقها غيابيًا دون علمها ويسافر بمفرده بعدما استغلها ماديا واستنزفها معنويا بعد الطلاق.

الدور حمل أبعادًا نفسية شديدة القسوة، خاصة في مشاهد الانكسار واكتشاف الغدر والخيانة، ما جعل الجمهور يتعاطف مع الشخصية.

ليلى صرحت في إحدى اللقاءات الإعلامية مؤخرا أنها تحتاج إلى طبيب نفسي بعد شخصية هند التي أثرت بها حيث قالت: “ ما كنتش بضحك ولا مبسوطة دخلت جوه الشخصية اوي وهي تقيلة واتسحلت معاها شوية".

كريم فهمي في 220 يوم

وانضم كريم فهمي مؤخرًا إلى قائمة الفنانين الذين كشفوا عن الإرهاق النفسي الذي تسببت به شخصية يجسدونها في عمل فني.

ففي تصريحات تلفزيونية عن مسلسله 220 يوم، الذي انتهى عرضه مؤخرا، قال كريم أن المسلسل تسبب له في “كوابيس” وأرهقه نفسيا وأنه ظل يعمل عليه لأكثر من عامين.

وجسد كريم في مسلسل 220 يوم شخصية أحمد، شاب روائي يكتشف إصابته بورم سرطاني في المخ، ليبلغه الأطباء أن ما تبقى له في الحياة أياما قليلة، هذا الخبر الصادم يقلب حياته وحياة زوجته رأسًا على عقب، ويضعهما أمام سلسلة من الاختبارات الإنسانية القاسية، بين التمسك بخيط الأمل والانكسار تحت ثقل اليأس، خصوصًا مع انتظارهما لمولودتهما الأولى.

خالد الصاوي.. الفيل الأزرق

يبقى خالد الصاوي واحدًا من أبرز الأمثلة على الممثل الذي استنزف دوره طاقته بالكامل، وذلك في شخصية “شريف الكردي” بفيلم الفيل الأزرق، حيث جسد خالد شخصية صديق الطبيب النفسي (كريم عبد العزيز) الذي يتحول إلى مريض مضطرب مسكون بالجن.

الصاوي أكد في تصريحات سابقة أن خلال فترة التحضير لهذا الفيلم، كان يجلس أيام كثيرة بمفرده داخل مكتبه لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بجلسات تحضير الجن والعلاج من السحر والمس، وظل يعاني فترة من الهواجس والأحلام المزعجة بسبب دخولة العميق في الشخصية كما أنه تعرض لتعب شديد.

هند صبري.. أسماء

تُعد شخصية أسماء التي جسدتها هند صبري واحدة من أكثر الأدوار المرهقة في مسيرتها، فالدور لم يكن مجرد تجربة فنية بالنسبة لها بل رحلة نفسية معقدة تركت أثرًا عميقًا بداخلها، واعترفت هند في تصريحات صحفية سابقة بأن الشخصية عاشت معها لفترة طويلة، مقارنة بمعظم أدوارها السابقة، وأن التخلص من ثقلها الداخلي استغرق وقتًا طويلًا.

ففي فيلم أسماء، قدمت هند صبري واحدًا من أصعب أدوارها، حيث جسدت شخصية فتاة شابة مصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)، لم تستسلم البطلة لليأس، بل خاضت حربًا شرسة ضد المرض.

هيث ليدجر.. الجوكر

يظل الممثل الأسترالي هيث ليدجر أيقونة للأدوار المرهقة نفسيًا، بعدما قدم شخصية الجوكر في فيلم The Dark Knight.

الدور تطلب منه عزلة كاملة وغاص في عوالم مظلمة، حتى أصبح أسير الشخصية خارج الكاميرا، النقاد اعتبروا أن استغراقه المفرط في تفاصيل الجوكر كان أحد أسباب تدهور حالته النفسية التي انتهت بوفاته المفاجئة عام 2008، ومنذ ذلك الحين، صار ليدجر مثالًا كلاسيكيًا على كيف يمكن للدور أن يتجاوز الشاشة ويستنزف روح الممثل.

