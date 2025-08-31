حكاية هند الحلقة 2، ليلى زاهر تتعرض لحادث سير وتدخل في غيبوبة

دارت أحداث حكاية "هند" الحلقة 2، رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حول هند (ليلى زاهر) التي تذهب إلى قسم الشرطة برفقة حسام (مؤمن نور) وعمر (عزوز عادل) لتحرير بلاغ ضد يوسف (حازم إيهاب)، وبينما كان الضابط يستعد لمقابلة المأمور، رفضت هند تحرير أي محضر ضد زوجها، مما أثار غضب حسام الذي انفعل عليها بشدة، ليتدخل عمر لتهدئة الموقف.

على الجانب الآخر، أرسلت آية (هاجر الشرنوبي) رسالة ليسرا (ياسمين رحمي) شقيقة يوسف تهددها فيها بأنها ستسجنه ولن تترك حق هند، فسارعت يسرا بالاتصال بيوسف في دبي وأخبرته بما حدث، ليطمئنها أنه سيتصرف ويقنعها بضرورة الضغط على هند للتنازل عن قائمة المنقولات في الشهر العقاري، بل وطلب منها أن تذهب مع هند لتتم إجراءات التنازل.

وفي مشهد فلاش باك آخر، عادت هند بذاكرتها إلى لحظة رومانسية مع يوسف حين أهداها هدية في عيد ميلادها، لكنها تستيقظ من ذكرياتها على اتصال من يوسف، الذي يطلب منها أن تكتم أمر تواصله معها وألا تخبر أحدًا.

ألقى يوسف باللوم على حسام، زاعمًا أنه السبب في كل الخلافات وأنه يؤذيه، مدعيًا أن ما فعله كان مجرد اختبار ليتأكد من حبها.

ورغم غضبها منه لأنه طلقها، إلا أنه نجح في خداعها واعدًا إياها بإرسال تذكرة سفر جديدة بشرط أن تتنازل عن قائمة العفش.

تدخل آية فجأة لتسألها عمن تكلم، فكذبت عليها هند وأخبرتها أنها تتحدث مع صديقة، دار بينهما نقاش حاد، حيث رأت آية أن يوسف شيطان يخدعها، فيما اتهمت هند شقيقها حسام بأنه السبب في أزمتها مع زوجها، لتنتهي المواجهة بخروج آية غاضبة وهي تؤكد أنها وعائلتها فقط من يحبون هند ويخافون عليها.

لاحقًا، التقت هند بالفعل بيسرا في الشهر العقاري وتنازلت عن قائمة المنقولات رغم تحذيرات الموظف، ثم جمعت أغراضها وذهبت لمنزل يسرا على أمل أن يساعدها ذلك في استعادة يوسف، لكن يسرا رفضت استقبالها.

وعبر الهاتف، صدمها يوسف مجددًا مؤكدًا أن الفراق أفضل لهما، طالبًا منها عدم التواصل مع شقيقته، ثم تلقت رسالة وعيد من شقيقها حسام، وفي هذه اللحظة المؤثرة أصيبت هند بالانهيار وهي تبكي أمام باب منزل يسرا حائرة وحيدة بحقائبها بعد أن خرجت من بيت عائلتها دون علمهم.

وبينما تسير في الشارع غارقة في دموعها وشرودها، فوجئت بسيارة تصدمها في حادث سير مروع، بعد ذلك، كان حسام وعمر قد اقتحما منزل يسرا بحثًا عن هند، ودخلا في مشادة معها قبل أن يتلقى حسام اتصالًا من والدته (حنان سليمان) تخبره بأن هند في المستشفى بعد الحادث، فيهرع الجميع إليها.

تظهر هند في غيبوبة داخل المستشفى، بينما ينفعل حسام على يسرا وزوجها، مؤكدًا أنه رفض زواج هند من يوسف منذ البداية لأنه لم يكن مرتاحًا له.

ويتذكر في فلاش باك قديم رفضه للخطوبة حين طلبت والدته إقناع هند بوجود والدها في الفرح، كما ظهر والد يوسف ووالدته في مكالمة فيديو ليعتذروا عن عدم حضور الخطوبة بسبب سفرهم.

في المستشفى، جلست خالة هند (حنان سليمان) وهي تبكي بجوار هند، وطمئن الطبيب الأسرة على حالتها لكنه يوضح أن الغيبوبة قد تطول لأنها وسيلتها للهروب من صدماتها القاسية.

في المقابل، واجه زوج يسرا زوجته متهمًا إياها بمساندة يوسف في أفعاله الشريرة، لكن يسرا أنكرت وأكدت أنها لم تكن تعلم شيئًا، بينما كشف فلاش باك آخر أنها كانت على علم بمخططات شقيقها منذ البداية.

واختُتمت الحلقة بمشهد مؤثر داخل المستشفى، حيث جلست آية (هاجر الشرنوبي) بجوار هند وهي تبكي وتتذكر طفولتهما معًا، لينتهي المشهد على هند غارقة في غيبوبتها، ولكن فجأة يبرز صوت جهاز مراقبة العلامات الحيوية الذي يعكس تدهور مفاجئ في حالة هند.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.