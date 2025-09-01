حازم إيهاب، مفاجأة حكاية هند بشخصية “الزوج المتلاعب”

يعد ظهور الفنان حازم إيهاب في حكاية هند، أحدث حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بمثابة مفاجأة لمحبيه، فبعيدًا عن الأدوار التي عُرف بها حازم في السابق، فإنه قدم هذه المرة شخصية مركبة، ليكشف عن جانب جديد من طاقته التمثيلية.

ففي حكاية هند، يجسد حازم شخصية الزوج الذي يمارس سيطرة كاملة على زوجته (ليلى زاهر)، حتى أنه قد “غسل مخها” كليا وجعلها تبتعد عن أسرتها بعد فترة من الخطوبة، وبعد زواجهما استفاد منها لأقصى درجة، ثم وهمها بأنهما سيسافران سويا لدبي، وقبل السفر بساعات يختفي لتكتشف هي لاحقا أنه طلقها غيابيًا من دون علمها وسافر بمفرده.

ليس هذا فقط، بل ظل يستغل مشاعرها حتى أقنعها بالتنازل عن قائمة المنقولات، قبل أن يصدمها بقرار الانفصال بجملة باردة: “الفراق أحسن لينا”.

هذا الأداء وضع المشاهد أمام نموذج للرجل الذي يجمع بين البرود والقسوة، ويبرع في التلاعب النفسي حتى يصل بالطرف الآخر إلى الانهيار، وتبلغ المأساة ذروتها حين تدخل هند في صدمة عاطفية شديدة تنتهي بحادث سير يقودها إلى الغيبوبة.

ويقدم حازم إيهاب في “حكاية هند” نموذجا هاما حول العلاقات السامة التي قد تتخفى وراء صورة الزواج المثالي، وكيف يمكن أن يؤدي التلاعب النفسي والخذلان العاطفي إلى تدمير حياة الشريك بشكل مأساوي.

وما جعل الدور لافتًا هو أنه جاء مختلفًا ومفاجئًا في مسيرة حازم إيهاب، فبينما اعتاد الجمهور أن يراه في أدوار معظمها مألوفة ومتوقعة وفي “منطقة آمنة”، أطل هذه المرة بشخصية “توكسيك” شديدة القسوة، ولقد جاء أداء حازم هادئا ومتزنا، فهو لا يصرخ ولا يبالغ في الأداء، بل عبر عن قسوته وتلاعبه بكلماته ونظراته وصوته.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.