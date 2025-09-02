ماذا بعد رحيل ريبيرو؟.. الأهلي يصر على الخواجة ويستبعد البدري.. ترشيح تيري هنري.. ومدرب الزمالك السابق يلقى قبول الخطيب

يعيش النادي الأهلي، حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية سواء مع نتائج الفريق أو في رحلة البحث عن مدرب بعد اقالة خوسيه ريبيرو، عقب تعثره أمام بيراميدز بالدوري والخسارة بهدفين مقابل لاشئ.

تفاصيل مفاوضات الشرط الجزائي بين الأهلي وريبيرو

وأعلن النادي الأهلي أن العلاقة مع خوسيه ريبيرو انتهت بينهما بالتراضي، ولكن من حق خوسيه ريبيرو أخذ راتب 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي، وفقا للعقد المبرم بينه وبين القلعة الحمراء.

وأكد مصدر أن اتفاق الأهلي مع ريبيرو هو إخراج البيان بهذه الصيغة، والتفاوض بين محامي النادي ومحامي المدرب حول قيمة الشرط الجزائي الذي تصل قيمته إلى 480 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي يعرض على ريبيرو راتب شهر أو شهر ونصف كقيمة للشرط الجزائي بدلا من 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لا توجد نقاط خلاف بينهما، والمدرب أبدى ترحيبا.

المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو

وفي وقت سابق، كشفت قناة النادي الأهلي عن اقتراب عماد النحاس، من تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وأوضحت القناة أن مهمة النحاس ستكون لفترة قصيرة فقط، لحين استقرار الإدارة على التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، مشيرة إلى أن الأهلي لا ينوي الاستعجال في هذا الملف، كما لم يطرح خيار الاستعانة بمدرب مصري من أندية الدوري الممتاز بشكل مؤقت.

راتب خليفة خوسيه ريبيرو

وتعمل لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحديد راتب المدرب الأجنبي الجديد، حيث تم الإعلان عن رغبتهم في التعاقد مع مدرب ذو خبرة كبيرة، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

حدد النادي الأهلي راتب المدرب الجديد ليكون 250 ألف دولار شهريًا، هذا السقف المالي سيتيح لهم الفرصة لاختيار أفضل الأسماء المتاحة في السوق، كما أنه يجسد رؤية النادي في دعم الجهاز الفني ليتماشى مع آمال جماهير الأحمر.

ولا يعتزم الأهلي التسرع في اتخاذ القرار، بل وضع معايير دقيقة لاختيار المدرب، تتضمن ضرورة امتلاكه سيرة ذاتية قادرة على تلبية الطموحات، بالإضافة إلى شخصية قوية وصارمة، مما يؤكد أن النادي يسعى لجلب مدرب يحقق النجاح المنشود على الصعيدين المحلي والقاري.

وتشير المؤشرات إلى أن الأهلي ينظر في المرشحين من المدرستين السويسرية والألمانية، حيث يركز على تعيين مدرب يدعم الفريق في التحديات القادمة.

الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي

يناقش الأهلي عدد من السير الذاتية ولعل أبرز الأسماء المطروحة هم: الهولندي جون فان دين بروم، المدير الفني السابق لفريق جرافشاب الهولندي، والإسباني روبن باراخا المدير الفني السابق لفريق فالنسيا الإسباني، والألماني ماركو روزه، المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند.

الغريب أن إحدى شركات التسويق عرضت اسم تيري هنري لتولي قيادة الأهلي.

وأكدت مصادر أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، هو الأقرب خاصة وأنه يحظى بدعم محمود الخطيب.

استبعاد حسام البدري

وطرح عدد من أعضاء المجلس اسم حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس، ولكن استبعد مسئولو الاحمر اسم البدري من قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأحمر لرغبتهم في التعاقد مع مدرب أجنبي.

