بمذاق لا يقاوم، طريقة عمل البان كيك في دقائق

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الوصفات الشهية والخفيفة التي تعتبر من أكثر الأكلات المحبوبة حول العالم، حيث يمكن تناولها كوجبة إفطار لذيذة أو كتحلية مع إضافات متنوعة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويعود أصل البان كيك إلى المطبخ الغربي، لكنه أصبح الآن من الأطباق المنتشرة في كل المطابخ تقريبا بفضل سهولة تحضيره وطعمه المميز.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول

كوب من الحليب السائل يمكن استبداله بالحليب النباتي مثل حليب اللوز أو الصويا

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء متوسط الحجم نضع المكونات الجافة الدقيق، والبيكينج بودر، ورشة الملح، والسكر.

نخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر نخفق البيضة مع الحليب والفانيليا والزبدة المذابة.

نضيف الخليط السائل تدريجيا إلى المكونات الجافة مع التحريك المستمر حتى نحصل على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

نسخن مقلاة غير لاصقة يفضل مقلاة البان كيك أو الكريب.

ندهنها بكمية بسيطة جدا من الزبدة أو الزيت.

نصب مقدار مغرفة صغيرة من الخليط في المقلاة الساخنة.

نترك البان كيك على نار متوسطة حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح، ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يكتسب لون ذهبي.

نكرر العملية مع بقية الخليط.

يجب أن يكون الخليط متوسط القوام فإذا كان سائل جدا لن يتماسك، وإذا كان سميك أكثر من اللازم لن ينتفخ جيدا.

استخدام مقلاة غير لاصقة مهم جدا للحصول على بان كيك دائري وناعم.

لا تضغطي على البان كيك أثناء الطهي حتى لا يفقد هشاشته وانتفاخه.

يمكن إضافة ملعقة من الكاكاو البودر إلى الخليط للحصول على بان كيك بالشيكولاتة.

للأطفال يمكن تشكيل البان كيك على شكل دوائر صغيرة أو باستخدام قوالب بأشكال مميزة لجعلها أكثر متعة.

يمكن تقديم البان كيك بطرق مختلفة حسب الذوق، ومن أبرز الإضافات الشهية العسل وهو من أشهر الإضافات التي تعطي طعم مميز.

وايضا الشيكولاتة الذائبة أو النوتيلا لمحبي الطعم الحلو والمذاق الغني.

والفواكه الطازجة، مثل شرائح الموز، أو الفراولة، أو التوت أو الكيوي لإضافة لمسة صحية.

المكسرات مثل الجوز أو اللوز المطحون لمزيد من القرمشة.

القشدة أو الكريمة المخفوقة لتقديم البان كيك كتحلية فاخرة.

فوائد البان كيك

والبان كيك يمد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات، ويمكن أن يكون مصدر جيد للبروتين عند إضافة البيض والحليب، مع إضافة الفواكه والمكسرات يصبح وجبة متوازنة تحتوي على فيتامينات وألياف وعناصر غذائية مفيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.