طريقة عمل البان كيك بحشوات مختلفة، مميزة على الإفطار

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من أنواع الحلوى الغربية الشهيرة واللذيذة التى تقدم كوجبة إفطار خفيفة وذلك لأنها مصنوعة من البيض واللبن.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

كوب من الحليب

كوب من الدقيق

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة من الزبدة (للطهي)

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء كبير، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا.

يُضاف الحليب إلى المزيج ويُقلب حتى يتجانس.

في وعاء آخر، يُخلط الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح.

يُضاف الخليط الجاف إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التحريك حتى يتكون خليط ناعم.

تُسخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وتُدهن بقليل من الزبدة.

يُسكب مقدار ربع كوب من الخليط في المقلاة ويُطهى حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم يُقلب البان كيك على الجهة الأخرى حتى يتحمّر.

تُكرر العملية حتى انتهاء الخليط.

يُقدم البان كيك ساخنًا مع المربى أو العسل أو صوص الشوكولاتة أو زبادى الفاكهة، ويمكن تزيينه بقطع الفواكه الطازجة أو الكريمة.

طريقة عمل البان كيك

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 كوب دقيق ذات نوع جيد

5 بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

2 كوب سكر

الحشو

كوب زبيب أى نوع

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن لحين أن يسخن الفرن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ونعفرها بالدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر فى الضرب حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب بالخلاط حتى يختفى السكر تماما ويذوب فى الخليط.

ثم نحضر الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب.

ثم نضيف له خليط البيض واللبن ونقلب تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقا، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.