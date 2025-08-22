فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من أشهى وأشهر وصفات الإفطار والحلويات التي يحبها الكبار والصغار حول العالم، ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي غالبا ما تكون متوفرة في كل بيت.

ويمكن تقديم البان كيك مع العسل أو الشيكولاتة أو الفواكه أو حتى الكريمة، مما يجعله طبق متنوع يناسب جميع الأذواق.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:

كوب دقيق أبيض يمكن استخدام دقيق الشوفان أو الدقيق الأسمر للنسخة الصحية

كوب لبن حليب يفضل أن يكون دافئًا قليلا

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة سكر يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح صغيرة

ملعقة كبيرة زبدة مذابة لإضافة نكهة غنية

طريقة عمل البان كيك:

في وعاء متوسط، نضع الدقيق، والبيكينج بودر، والسكر، والملح، ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر، نخفق البيضة مع الحليب والفانيليا والزبدة المذابة حتى يصبح الخليط متجانس.

نضيف الخليط السائل تدريجيا إلى الخليط الجاف مع التقليب بلطف بواسطة ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى نحصل على عجينة متوسطة القوام، لا يجب المبالغة في الخلط حتى لا يصبح البان كيك قاسي.

نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.

نصب مقدار نصف مغرفة من الخليط في المقلاة ونتركه حتى تظهر فقاعات صغيرة على السطح، عندها نقلب البان كيك على الوجه الآخر حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي فاتح.

نكرر الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها.

ولمذاق مميز، لا تخلطي العجين كثيرا حتى لا يصبح قوامه مطاطي.

يجب أن تكون المقلاة ساخنة لكن ليست شديدة السخونة حتى لا يحترق البان كيك من الخارج قبل أن ينضج من الداخل.

يمكن إضافة القليل من القرفة أو بشر البرتقال لإضفاء نكهة مميزة.

إذا أردت بان كيك صحي، استبدلي الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان المطحون مع العسل بدل السكر.

أفكار لتقديم البان كيك

التقديم الكلاسيكي، مع العسل أو شراب القيقب.

التقديم بالفواكه، يمكن إضافة شرائح الموز أو الفراولة أو التوت الأزرق مع رشة سكر بودر.

التقديم بالشيكولاتة، يزين البان كيك بصوص الشيكولاتة أو النوتيلا مع مكسرات مجروشة.

التقديم بالكريمة، مع كريمة الخفق والقليل من صوص الكراميل.

وصفات بان كيك متنوعة

بان كيك بالموز، استبدلي نصف كمية السكر بموزة مهروسة للحصول على نكهة طبيعية وغنية.

بان كيك الشوفان، اخلطي كوب شوفان مطحون مع نصف كوب دقيق أبيض لوجبة أكثر صحية وغنية بالألياف.

بان كيك محشي، يمكن وضع قطع شيكولاتة صغيرة أو زبدة فول سوداني داخل العجين أثناء التسوية.

