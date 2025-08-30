ترامب يتحدى القضاء الأمريكي ويصر على سريان الرسوم الجمركية

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، القضاء الأمريكي معلنًا استمرار سريان الرسوم الجمركية، ردًّا على قرار يقضي بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قد أصرت قرارًا يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم تكن قانونية، وهو ما نفاه الرئيس.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "قرار المحكمة خاطئ وشعبوي. جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية".

وأضاف: "اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفوز في النهاية".



