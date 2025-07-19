السبت 19 يوليو 2025
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اقتصاد

مجموعة بريكس تخطط للتوسع في استخدام العملات الوطنية فى التبادلات المالية

مجموعة البريكس، فيتو
مجموعة البريكس، فيتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، إن دول مجموعة بريكس تتجه بشكل متزايد نحو استخدام العملات الوطنية فى التبادلات المالية، مؤكدًا أن الهدف ليس استبدال الدولار، بل تجاوز العقبات التى تفرضها العقوبات الغربية.

استخدام الدولار فى كثير من التعاملات المالية 

 

وأوضح ريابكوف فى مقابلة صحفية -نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "لا أحد فى مجموعة بريكس يطرح مسألة استبدال الدولار. لكن، كما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرارًا، فإن روسيا وجدت نفسها خلال السنوات الأخيرة غير قادرة فعليًا على استخدام الدولار فى كثير من التعاملات المالية، بسبب العقوبات التى تعرقل ذلك".

وأضاف: "لذا من الضرورى أن نبحث عن بدائل من خلال آليات تسوية متبادلة تكون أكثر مقاومة للتأثيرات الخارجية، ولا يمكن تعطيلها من أطراف خارجية. الخيار البديل هو التحول إلى التسويات باستخدام العملات الوطنية، وهذا هو المسار الذى نسلكه فى إطار بريكس".

المعاملات بين روسيا وشركائها

 

وأكد ريابكوف أن أكثر من 90% من المعاملات بين روسيا وشركائها فى بريكس تُنفذ حاليًا باستخدام العملات الوطنية.

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