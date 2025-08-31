نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات انفجار خط الغاز (صور)

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، تداعيات حادث انفجار ضغط الهواء بخط غاز بمجمع البلوف، بطريق إسماعيلية - السويس الصحراوي، أسفل كوبرى أبوسلطان اتجاه الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة فايد.

واطمأن نائب محافظ الإسماعيلية على حالات المصابين كما اطمئن على سير العمل للسيطرة على الوضع بمكان الحادث.

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومحمد على رئيس مركز ومدينة فايد.

و تلقت الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إخطار من عمليات النجدة، يفيد بحدوث انفجار ضغط الهواء بخط غاز اثناء تنفيذ أعمال الصيانة بمجمع البلوف، بطريق إسماعيلية - السويس الصحراوي، أسفل كوبرى أبوسلطان اتجاه الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة فايد.

انتقال الأجهزة والطوارئ

وعلى الفور، تم الدفع بعدد ٦ سيارت إسعاف، تم الدفع بعدد ۳ سيارات إطفاء، وتم إخطار رئيس قسم قطاع سلامة الخطوط والمحطات بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، في الإسماعيلية والذي أفاد بأنه تم إرسال فريق الصيانة من محافظة السويس لمكان البلاغ.

جانب من مكان الحادث، فيتو

حالات الوفاة والمصابين

و قالت هيئة الإسعاف في الإسماعيلية، في بيان لها أن الحادث خلف حالتي وفاة و٦ إصابات.

جانب من مكان الحادث، فيتو

