محافظ الإسماعيلية يعزي أُسر ضحايا حادث خط الغاز بأبوسلطان ويطمئن على المصابين

يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حالة المصابين في الحادث الذي وقع بمجمع البلوف لخط الغاز بمنطقة أبوسلطان بمركز ومدينة فايد، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى فايد التخصصي.

متابعة الحالة الصحية للمصابين

وتابع اللواء أكرم مع الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد ناصف مدير مستشفى فايد التخصصي حالة المصابين، واطمأن على الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم حتى تمام الشفاء.

تقديم العزاء لأسر الضحايا

وتقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بخالص التعازي لأسر الضحيتين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وكانت منطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، قد شهدت انفجار خط غاز بإحدى شركات الغاز الشهيرة؛ مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

بلاغ بانفجار خط غاز

وتلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع انفجار في خط غاز بأحد الخطوط التابعة لشركة غاز واقعة في نطاق قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالله سعد إبراهيم 30 عاما، بكدمات وسحجات بالوجه، والسيد يحيى فتحي 42 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد السيد محمد على 36 بحروق من الدرجة الثانية، ووليد محمد أبو الوفا 30 عاما يقطع بكف اليد اليمني، ومحمد صالح عسران 42 كدمات بالوجه والزراعين، ومحمد وأمل محمد 37 عاما كدمات بالأذنين، أعلى الظهر، وحروق سطحية بأماكن متفرقة بالجسم.

بالإضافة إلى وفاة كل من: محمد سعيد موسي، محمد خميس حمزة موظفين بالشركة، ومن محافظة السويس.

