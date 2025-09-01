الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مساجد الإسماعيلية تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي (صور)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو

 تواصل مساجد الإسماعيلية، في أجواء عامرة بالابتهالات احتفاء بالمولد النبوي، حيث شهدت المساجد خلال هذه الأيام ندوات ودروسًا دينية وأناشيد ومدائح نبوية.  

محافظ الإسماعيلية يعزي أُسر ضحايا حادث خط الغاز بأبوسلطان ويطمئن على المصابين

تشميع مغسلتين غير مرخصتين في الإسماعيلية (صور)

مراسم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

 وأكّد أئمة الإسماعيلية خلال مراسم الاحتفال بمولد النبوي الشريف على عِظم مكانة الرسول الكريم ﷺ، وضرورة الاقتداء بهديه وسنته في حياتنا اليومية.  
 

جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر القيم الإيمانية والروحية وتعميق محبة النبي ﷺ في قلوب أبناء المجتمع. 

ونظمت وزارة الأوقاف، (674) مجلسًا فقهيًّا بمختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، واحتفالًا بذكرى مولد نبي الهدى ﷺ. 

جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو

ويأتي انعقاد هذه المجالس في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، ولا سيما محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.  

جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو
جانب من الاحتفالات بالمساجد، فيتو

إيضاح الأحكام والآداب الشرعية لزيارة مسجد النبي ﷺ

 وتهدف هذه المجالس إلى إيضاح الأحكام والآداب الشرعية لزيارة مسجد النبي ﷺ، مع بيان فضلها ومشروعيتها وآدابها، والتأكيد على الالتزام بالهدي النبوي الشريف، واجتناب أي ممارسات بدعية أو سلوكيات خاطئة، في إطار طرح علمي رصين يعمق الفهم الصحيح لشعائر الزيارة ومقاصدها الإيمانية والروحية. 

وشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الإسلام بروح وسطية معتدلة تراعي الواقع، وتعزز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوقاف الاسماعيلية المولد النبوي الشريف وزارة الأوقاف محمد رسول الله المولد النبوي مساجد الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعزي أُسر ضحايا حادث خط الغاز بأبوسلطان ويطمئن على المصابين

تشميع مغسلتين غير مرخصتين في الإسماعيلية (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

أسعار تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads