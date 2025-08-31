عمرو الجزار أحدث الوجوه في قائمة منتخب مصر وعودة مهند لاشين

أعلن حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجه جديد في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

شهدت قائمة منتخب مصر تواجد عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، والذي ينضم لصفوف الفراعنة لأول مرة منذ ظهوره في أندية الدوري الممتاز

ويلعب عمرو الجزار في مركز المساك، ويعد من أبرز المدافعين الذين تألقوا ولفتوا الأنظار بقوة في مسابقة الدوري الممتاز في الموسمين الأخيرين، سوء بقميص غزل المحلة أو مع البنك الأهلي

مهند لاشين، فيتو

عودة مهند لاشين

كما شهدت قائمة منتخب مصر عودة مهند لاشين لاعب الوسط المدافع في تشكيلة فريق بيراميدز، والذي يقدم مردود جيد مع فريقه هذا الموسم، وكان أخرها تألقه اللافت في لقاء الديربي أمام الأهلي أمس السبت، والتي انتهت لصالح بيرميدز بهدفين نظيفين

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، إستعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

جراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح مصطفي محمد - أسامة فيصل

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، غدا الإثنين 1 سبتمبر، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

