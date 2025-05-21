7 معلومات عن عمرو الجزار مدافع غزل المحلة المرشح للانتقال إلى الأهلي

دخل عمرو الجزار، مدافع نادي غزل المحلة، دائرة المرشحين لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظرا لرحيل المنتظر لـ رامي ربيعة مدافع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويعد عمرو الجزار واحدا من أبرز مدافعي الدوري الممتاز، حيث لفت اللاعب الأنظار له نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة غزل المحلة.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة العديد من المعلومات عن عمرو الجزار المرشح لتدعيم خط دفاع الأهلي.

7 معلومات عن عمرو الجزار المرشح للانتقال إلى الأهلي

1ـ من مواليد 20/9/1999 اي يبلغ من العمر 26 عاما.

2ـ من مواليد مدينة فاقوس محافظة الشرقية.

3ـ يبلغ طول عمرو الجزار 181 سم.

4ـ من ناشئين الإسماعيلي ولعب لاندية النصر القاهري والقناة والعبور وغزل المحلة.

5ـ تبلغ قيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150 ألف يورو.

6ـ لعب خلال الموسم الحالي مع غزل المحلة 26 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 2400 دقيقة، نجح خلالهم في إحراز هدف وصنع مثله.

7ـ أصب بمرض الثعلبة الذي أدي إلي تساقط شعره.



موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري



ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.