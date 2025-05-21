الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

7 معلومات عن عمرو الجزار مدافع غزل المحلة المرشح للانتقال إلى الأهلي

عمرو الجزار
عمرو الجزار

دخل عمرو الجزار، مدافع نادي غزل المحلة، دائرة المرشحين لتدعيم  خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظرا لرحيل المنتظر لـ رامي ربيعة مدافع الفريق بنهاية الموسم الجاري. 

ويعد  عمرو الجزار واحدا من أبرز مدافعي الدوري الممتاز، حيث لفت اللاعب الأنظار له نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة غزل المحلة.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة العديد من المعلومات عن عمرو الجزار المرشح لتدعيم خط دفاع الأهلي. 

 

7 معلومات عن عمرو الجزار المرشح للانتقال إلى الأهلي 

1ـ من مواليد 20/9/1999 اي يبلغ من العمر 26 عاما. 

2ـ من مواليد مدينة فاقوس محافظة الشرقية. 

3ـ يبلغ طول عمرو الجزار 181 سم. 

4ـ من ناشئين الإسماعيلي ولعب لاندية النصر القاهري والقناة والعبور وغزل المحلة. 

5ـ تبلغ قيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150 ألف يورو. 

6ـ لعب خلال الموسم الحالي مع غزل المحلة 26 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 2400 دقيقة، نجح خلالهم في إحراز هدف وصنع مثله. 

7ـ أصب بمرض الثعلبة الذي أدي إلي تساقط شعره. 
 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 


ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا  في نفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي غزل المحلة عمرو الجزار رامي ربيعة

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي ومنتدى في نصف نهائي البطولة الأفريقية

الضاوي يدخل في الصفقة، الأهلي يقترب من شراء مصطفى العش

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية