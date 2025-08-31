الأحد 31 أغسطس 2025
تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، غدا الإثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

 

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

