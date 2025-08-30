تفاصيل استعدادات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. إعلان قائمة الفراعنة في هذا الموعد.. خماسي الأهلي يغيب عن تشكيلة المنتخب لهذا السبب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي خلال بضعة أيام، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للجهاز الفني للفراعنة بقيادة التوأم حسام وبراهيم حسن، من أجل وضع الترتيبات النهائية الخاصة بمعسكر الفريق، كما تم خلال هذه الإجتماعات الإتفاق على السواد الأعظم من اللاعبين الذين سيتم استدعاءهم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا للمواجهتين الحاسمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

التوأم حسام وابراهيم حسن، فيتو

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إعلان قائمة الفريق النهائية لتجمع سبتمبر يوم 31 أغسطس الجاري، وهو موعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث فضل الجهاز الفني تأجيل إعلان القائمة، خشية أن يتعرض أي لاعب من المرشحين للتواجد في معسكر الفراعنة للإصابة قبل انطلاق معسكر الفريق، لذلك كان القرار بإرجاء أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر بانتهاء مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، كان يمني نفسه بأن يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو قبل إنطلاق الأجندة الدولية للفيفا بيوم أو يومين، إلا أن إرتباط اللاعبين المحليين بمباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لذلك فضل الجهاز الفني للفراعنة إستمرار اللاعبين مع أنديتهم لخوضهم مزيد من الاحتكاك الرسمي في مباريات الدوري المحلي ما يرفع من مستواهم الفني والبدني قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، إلى جانب حسم موقف اللاعبين الدوليين العائدين من الإصابة وتحديد مدى لحاقهم بمعسكر المنتخب الوطني من عدمه

منتخب إثيوبيا، فيتو

مكان إقامة معسكر منتخب مصر

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني أحد فنادق التجمع الخامس لإقامة معسكر الفريق، وهو نفس الفندق الذي استضاف معسكر الفراعنة طوال الفترة الماضية، والذي يتميز بموقع متميز بعيدا عن الصخب وضوضاء قلب العاصمة، لتوفير مزيد من الهدوء والتركيز للاعبيين، فيما تقام التدريبات اليومية على ملعب استاد القاهرة الدولي.

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

وصول المحترفين على دفعتين

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 6 لاعبين محترفين للمشاركة في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو وهم محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي) ورامي ربيعة (العين الإماراتي)، فيما تم إستبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب الإصابة، حيث يخضع اللاعب حاليا للتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

وبحسب الجهاز الإداري لمنتخب مصر، فإن اللاعبين الست المحترفين، ينتظمون بمعسكر الفراعنة على مرحلتين، حيث يتواجد الرباعي مصطفى محمد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل ورامي ربيعة بمعسكر الفراعنة في اليوم الأول 1 سبتمبر ويشاركون في المران مساء نفس اليوم

أما الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش فيصلان القاهرة في الأول من سبتمبر، على أن يشاركان في ثاني تدريبات الفراعنة في اليوم التالي الثلاثاء 2 سبتمبر.

إمام عاشور، فيتو

الإصابة تبعد خماسي الأهلي رسميا

وتأكد نهائيا خروج خماسي الأهلي إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري ومروان عطية وياسين مرعي، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، خاصة بعد أن تم استبعادهم من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري، ما يمثل خسارة كبيرة للفراعنة، خاصة أن الثنائي إمام عاشور ومروان عطية يعدان من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر.

مروان عطية، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

يذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز خلالها في خمس مباريات تعادل في مباراة واحدة، يليه منتخب بوركينافاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ثم منتخب سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط.

منتخب مصر يتصدر مجموعته، فيتو

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم تأهله رسميا للمونديال ؟

منتخب مصر يتبقى لمنتخب مصر 4 مباريات ضد كل من، إثيوبيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو.

ويحتاج الفراعنة للفوز في 3 مباريات وحصد 9 نقاط من أصل 12 لضمان التأهل إلى كأس العالم، دون النظر إلى مواجهات الخصم.

وحال التعادل مع إثيوبيا في المباراة المقبلة وفوز بوركينا يصبح الفارق 3 نقاط فقط، سيحتاج حينها الفراعنة الفوز على بوركينا فاسو في المباراة التالية ليوسع الفارق إلى 6 نقاط ويضمن التأهل بفارق الأهداف.

خسارة المنتخب المصري أمام أثيوبيا ستضعهم أمام خيار الفوز بباقي المباريات دون النظر إلى نتائج الخصم، أو الخسارة وتعادل مباراة واحدة مع الحفاظ على التفوق من حيث فارق الأهداف.

