مدرب تونس يعلنها: نجم الدوري الإسباني أقرب لتمثيل منتخب مصر

كشف سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن تفاصيل محاولات "نسور قرطاج" لضم اللاعب هيثم حسن، جناح نادي ريال أوفييدو الإسباني، إلى صفوف المنتخب التونسي.

مدرب تونس يتحدث عن محاولات ضم هيثم حسن

وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أوضح الطرابلسي أنه عندما تولى تدريب المنتخب التونسي، بدأ التواصل مع هيثم حسن لاستطلاع إمكانية انضمامه، حيث يمتلك اللاعب أصولًا مصرية وتونسية، مما يتيح له تمثيل أي من المنتخبين.

وقال الطرابلسي: "تواصلنا مع هيثم حسن عندما توليت تدريب تونس، واجتمع مسئولون معه بحضور والده، وأخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر".

ومع ذلك، أكد المدرب التونسي أن الأبواب لم تُغلق أمام اللاعب، مضيفًا: "لم نغلق الباب حول إمكانية تمثيل هيثم حسن لمنتخب تونس ونواصل التواصل معه"، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

يُذكر أن هيثم حسن، المولود في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، يُعد من المواهب الواعدة في الدوري الإسباني، حيث ساهم بشكل بارز في صعود ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني الممتاز، وتألق مؤخرًا بصناعة هدف الفوز في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد.

ورغم ميل اللاعب نحو تمثيل منتخب مصر، إلا أن الاتحاد التونسي لا يزال يأمل في إقناعه بالانضمام إلى "نسور قرطاج"، خاصة مع التحضيرات للاستحقاقات القادمة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026 وكأس العرب 2025.

