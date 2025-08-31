الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على فتاة بإلقاء المياه والسب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ظهر في مقطع فيديو أثناء تعديه على فتاة بالسب وإلقاء المياه عليها من زجاجة بلاستيكية بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه أثناء استقلال إحدى الفتيات برفقة أشقائها سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، طلب منهم أحد الأشخاص النزول واستقلال سيارة أخرى بدعوى "أولوية الدور" في تحميل الركاب.



وعند رفضهم الطلب نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، قام خلالها السائق بالتعدي على الفتاة بالسب، ثم ألقى عليها المياه من زجاجة بلاستيكية كانت بحوزته.

ضبط المتهم

عقب التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

