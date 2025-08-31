الأحد 31 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة دامية في حفل زفاف ببني سويف

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله تضمن حدوث مشاجرة بين أهل عروسين وأفراد الأمن الإداري بإحدى القاعات في بني سويف.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة بني سويف بلاغا بوقوع مشاجرة أثناء إقامة حفل زفاف بإحدى القاعات بدائرة المركز، بعدما نشبت مشادة بين شقيق العريس وأحد أفراد الأمن الإداري بالقاعة لرفضه دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير، ومنعه الأمن من الدخول. 

التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري مسطرد

ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص أمام مول تجاري بالجيزة


وعلى إثر ذلك، وقعت مشاجرة بين أهالي العروسين من جهة وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة من جهة أخرى، استخدم خلالها الطرفان العصي الخشبية وطفاية حريق، ما أدى إلى تدافع وإصابة عدد من الحضور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو وعددهم 10 أشخاص، وضبط الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مشاجرة بني سويف حفل زفاف قاعة افراح اخبار الحوادث وزارة الداخلية القبض على المتهمين

