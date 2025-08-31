الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة دامية في حفل زفاف ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله تضمن حدوث مشاجرة بين أهل عروسين وأفراد الأمن الإداري بإحدى القاعات في بني سويف.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة بني سويف بلاغا بوقوع مشاجرة أثناء إقامة حفل زفاف بإحدى القاعات بدائرة المركز، بعدما نشبت مشادة بين شقيق العريس وأحد أفراد الأمن الإداري بالقاعة لرفضه دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير، ومنعه الأمن من الدخول.



وعلى إثر ذلك، وقعت مشاجرة بين أهالي العروسين من جهة وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة من جهة أخرى، استخدم خلالها الطرفان العصي الخشبية وطفاية حريق، ما أدى إلى تدافع وإصابة عدد من الحضور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو وعددهم 10 أشخاص، وضبط الأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.