ضبط 5 متهمين بالاعتداء على شاب ببني سويف بعد تداول فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من ضبط 5 أشخاص متورطين في واقعة اعتداء على شاب، عقب خلافات سابقة بينهم.

وكان قسم شرطة بني سويف الجديدة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" يتضرر فيه من قيام 5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – بالاعتداء على نجله البالغ من العمر 18 عامًا "له معلومات جنائية"، مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات أن الاعتداء جاء بعد قيام المجني عليه في وقت سابق بالتعدي بالضرب على شقيق أحد المتهمين ونجل عم آخر، محدثًا إصابة أحدهما بجروح قطعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين استخدما في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو الوارد بالتحريات.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

