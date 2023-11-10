الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

5 نصائح تحمى طفلك من نزلات البرد فى الشتاء

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

فى فصل الشتاء تنتشر نزلات البرد نتيجة برودة الطقس التى تضعف مناعة الصغار وفى فترة الدراسة تزداد العدوى نتيجة اختلاط الأطفال في المدارس.

وتخشى مهم الأمهات من فصل الشتاء بسبب تكرار إصابة الصغار بنزلات البرد والأنفلونزا ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

نصائح مهمة تحمى طفلك من نزلات البرد فى الشتاء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 نصائح تحمى الطفل من نزلات البرد فى فصل الشتاء، منها:-

  • تهوية المنزل يوميا للتخلص من الجراثيم والبكتيريا.
  • تعويد الطفل على تغطية فمه وأنفه أثناء العطس أو السعال بمنديل.
  • تقديم الطعام الصحى للطفل لأنه يقوى المناعة ويحمى من الأمراض.
  • الرضاعة الطبيعية تقوى مناعة الطفل وتحميه من الأمراض فى الشتاء.
  • يجب أن ينام الطفل ساعات كافية ليلا لتقوية مناعته.
نصائح مهمة تحمى طفلك من نزلات البرد في الشتاء، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

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  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

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وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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نزلات البرد فصل الشتاء 5 نصائح تحمى طفلك من نزلات البرد في الشتاء تقوية المناعة الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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