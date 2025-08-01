أكلات مهمة ترطب جسم طفلك فى الطقس الحار

تشهد مصر حاليا ارتفاعا شديدا فى درجات حرارة الطقس ما يؤثر على الأطفال والصغار.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية دائما من الخروج نهارا فى هذا الطقس.

ويؤثر هذا الطقس بالسلب على صحة الصغار، حيث يرفضون الطعام وتظهر عليهم علامات التعب وكثرة البكاء ما يجبر الأمهات على تقديم العصائر والأكلات الخفيفة لهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب اختيار نوعية الطعام للأطفال فى الطقس الحار للحفاظ على ترطيب جسمهم ما يقلل من فرص إصابتهم بالنزلات المعوية أو الإجهاد الحراري، مع ضرورة إبعاد بعض الأكلات عنهم مثل المقليات والأكلات الجاهزة والحلوى الجاهزة أيضا.

أكلات ترطب جسم طفلك في الطقس الحار

وأضاف استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أكلات خفيفة يفضل تقديمها للصغار فى الصيف، منها:-

الفاكهة الغنية بالمياه، مثل البطيخ، والشمام، والعنب، والمانجو، والخوخ، لأنها ترطب الجسم، وسهلة الهضم، ومغذية جدا.

الخضروات الطازجة مثل الخيار، والجزر، والكوسة المسلوقة، فهى تهدئ المعدة وتساعد على الترطيب.

النشويات الخفيفة، مثل الأرز الأبيض أو البطاطس المسلوقة، لأنها أكلات سهلة على المعدة ولا ترهق الجهاز الهضمي.

البروتينات الخفيفة، مثل الفراخ المسلوقة أو المشوية، أو البيض المسلوق، وهى أكلات مهمة لبناء جسم الطفل لكن يجب تقديمها بدون دسم.

الشوربة الصافية، مثل شوربة الخضار أو الفراخ، فهى خفيفة وتمد الجسم بالسوائل والمواد المغذية.

الزبادي واللبن الرائب، يرطب الجسم، ومفيد للهضم، ومصدر للبروبيوتيك الذي يساعد على وقاية المعدة.

السوائل الطبيعية، مثل المياه والعصائر الطبيعية بالقليل من السكر، أو كوب عصير ليمون باردة، لتعويض السوائل التى يفقدها الجسم في الطقس الحار.

أكلات مهمة ترطب جسم طفلك في الطقس الحار

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:-

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة.

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

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