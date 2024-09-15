الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

مع بداية العام الدراسي الجديد، أطعمة تقوي مناعة الأطفال

تقوية مناعة الطفل
تقوية مناعة الطفل

مع بداية العام الدراسي الجديد، يصبح من الضروري تعزيز مناعة الأطفال لضمان حمايتهم من الأمراض التي تنتشر بسرعة في المدارس مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وتلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في تقوية مناعة الأطفال، حيث يمكن أن تساعد بعض الأطعمة على تعزيز وظائف جهاز المناعة وتوفير العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليبقى في صحة جيدة.

 

أفضل أطعمة تقوي مناعة الأطفال مع العام الدراسي الجديد
 

تقوية المناعة للاطفال

أشارت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي للأطفال، لتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الأمراض التي قد تؤثر على أدائهم الدراسي وصحتهم العامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي

فيتامين سي هو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي. يمكن العثور عليه بكثرة في الفواكه مثل البرتقال، الليمون، الكيوي، والفراولة، وكذلك الخضروات مثل الفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي. يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في تعزيز إنتاج الخلايا البيضاء التي تقاوم العدوى.

يمكن للأطفال تناول عصير البرتقال الطازج أو شرائح الكيوي كوجبة خفيفة أثناء فترة الراحة في المدرسة، أو إدراج الفلفل الأحمر والخضروات الورقية في وجباتهم الغذائية اليومية. هذا يسهم بشكل كبير في تعزيز مناعتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية.

الزبادي واللبن

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي تحتوي على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي. حيث يلعب الجهاز الهضمي دورًا كبيرًا في تنظيم الجهاز المناعي، وذلك لأن حوالي 70% من خلايا الجهاز المناعي توجد في الأمعاء. تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يعزز من البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز المناعي.

تأكد من اختيار الزبادي الغني بالبروبيوتيك والذي لا يحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة. يمكن تقديمه مع الفواكه الطازجة أو العسل لزيادة قيمته الغذائية.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور الكتان والشيا تعد مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية جهاز المناعة. تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين E وهو مضاد للأكسدة يعزز من قدرة الجسم على محاربة العدوى. كما أن هذه الأطعمة تحتوي على الزنك والسيلينيوم الضروريين لتعزيز إنتاج الخلايا المناعية.

يمكن للأطفال تناول حفنة صغيرة من المكسرات كوجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي، أو يمكن إضافتها إلى السلطة أو الزبادي للحصول على قيمة غذائية أعلى.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعي. الأوميجا-3 تساعد أيضًا في تحسين وظائف الدماغ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأطفال خلال فترة الدراسة.

يمكن تضمين الأسماك الدهنية في وجبة الغداء أو العشاء مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لضمان حصول الأطفال على الفوائد الصحية للأوميجا-3.

 

الثوم والبصل

الثوم والبصل يعدان من الأطعمة التقليدية التي تمتلك خصائص قوية في تعزيز الجهاز المناعي. يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يعزز من قدرات الجهاز المناعي على محاربة العدوى، بينما يحتوي البصل على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا.

يمكن إضافة الثوم والبصل إلى وجبات الأطفال اليومية، مثل الشوربات أو السلطات أو حتى الأطباق الرئيسية مثل الأرز واللحوم، لتعزيز مناعتهم بطرق طبيعية.

 

العسل

العسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعد إضافة رائعة لتقوية مناعة الأطفال. يمكن للعسل أن يكون بديلًا طبيعيًا للسكريات المكررة، ويمكن إضافته إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي أو إلى الزبادي.

تقوية جهاز المناعة

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامينات B والزنك، التي تلعب دورًا في دعم وظائف الجهاز المناعي. كما أن الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، مما يساهم في تعزيز المناعة بشكل غير مباشر.

 

البيض

البيض مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين D، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الجهاز المناعي. فيتامين D يساعد في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لذلك يعد تناول البيض خيارًا جيدًا للأطفال لتعزيز مناعتهم.

 

الماء

على الرغم من أن الماء ليس غذاءً، إلا أن الحفاظ على ترطيب الجسم هو أمر ضروري لدعم جهاز المناعة. الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مما يسهل على الجسم مقاومة الفيروسات والبكتيريا.
 

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