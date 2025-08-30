أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يوجه رسالة للمسئولين بشأن أرض الزمالك بأكتوبر.. المغرب بطلا لكأس الأمم الأفريقية للمحليين.. وليفربول يحسم صفقة إيزاك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "لا بوجوار" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

أحرز منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بعد الفوز على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في نهائي النسخة الحالية على ملعب "موي الدولي".

منتخب مواليد 2007، أعلن وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر في الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لتصفيات أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل.

وجه حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية السابق، رسالة عاجلة بشأن أرض الزمالك في 6 أكتوبر التي قررت وزارة الإسكان سحبها خلال الفترة الماضية.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، عن تجديد عقد مهاجمه الدولي الهولندي كودي جاكبو، بعقد طويل الأمد.

طلب أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة بصفة أساسية من أجل تجديد عقده، خاصة أنه مستبعد تماما من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي تخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

حسم مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، صفقة السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم السبت، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي، قادما من فريق مارسيليا الفرنسي، بعد سنتين قضاهما في فريق الجنوب.

فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة بشأن الرقابة المالية على الأندية والاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

