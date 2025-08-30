وائل رياض يعلن قائمة منتخب مواليد 2007 لمعسكر سبتمبر

منتخب مواليد 2007، أعلن وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر في الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لتصفيات أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل.

قائمة منتخب مصر مواليد 2007

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض أعلن في وقت سابق عن أسماء 28 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني، حيث انتهى معسكر المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي.

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

