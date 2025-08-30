مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير

قاد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني فريقه نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "لا بوجوار" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف نانت في شباك أوكسير عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 8.

تشكيل نانت ضد أوكسير

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنثوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، شيدوزي أوازيم، تاتي، بن خطاب

خط الوسط: فرانسيس كوكيلين، هيون سيوك هونج، جوهان ليبينانت، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، جيراسي باهريبة.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: ثيو دي بيرسين، فرانسيسكو سييرالتا، جيدوين مينساه، مارفن سينايا، كليمنت أكبا، كيفن دانويس، خوسيه كازيمير، إيليشا أوسو، إبراهيم أوسمان، دانييل لوادير، ولاسين سينايوكو.

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من ستراسبورج بهدف في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، من نظيره ستراسبورج بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل إيمانويل إميجا هدف الفوز لفريق ستراسبورج بالدقيقة 81.

وشهد تشكيل فريق نانت مشاركة النجم المصري مصطفي محمد في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة ستراسبورج.

التشكيل نانت أمام ستراسبورج

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: أميان، أوازيم، تاتي،كوزا

خط الوسط: كوكيلان، ليبينان، ليرو

خط الهجوم: بنحطب، مصطفى محمد، جيراسي

نانت يخسر من باريس سان جيرمان

وفاز فريق باريس سان جيرمان، على نظيره نانت بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، بشكل أساسي حتى الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فيتينا ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

