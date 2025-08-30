السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميًا.. المغربي عز الدين أوناحي ينتقل إلى جيرونا الإسباني

عز الدين أوناحي،
عز الدين أوناحي، فيتو

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم السبت، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي، قادما من فريق مارسيليا الفرنسي، بعد سنتين قضاهما في فريق الجنوب.

تفاصيل تعاقد جيرونا مع عز الدين أوناحي 

وكشف النادي الإسباني جيرونا على موقعه في بيان، أن الفريق تعاقد مع أوناحي صاحب الـ25 عام لمدة خمس سنوات لينتهي تعاقده في 30 يونيو 2030.

مسيرة عز الدين أوناحي 

وخاض أوناحي رحلة احترافية قصيره، بعد خروجه للإعارة لمدة موسم في الدوري اليوناني رفقة فريق باناثينايكوس، في الموسم الماضي.

كما أبرز الموقع الرسمي لنادي جيرونا، أن عز الدين أوناحي يتميز بقدرته على اللعب في وسط الملعب أو كمهاجم متأخر، مما سيسهم في تحسين أسلوب اللعب الهجومي للفريق، ويمثل إضافة قوية للجانبين الهجومي والدفاعي، حيث يتمتع بمهارات فنية رائعة في التحكم بالكرة، وخلق الفرص، وتمرير الكرات الحاسمة.

وبرز إسم عز الدين أوناحي، في 2022 بعد تقديمه لمستوى لافت للنظر مع منتخب أسود الأطلس، ووصوله لنصف النهائي في مونديال قطر والحصول على المركز الرابع في البطولة، وهو ما جعل نادي الجنوب الفرنسي يتعاقد مع قادما من أنجيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عز الدين أوناحي أوناحي جيرونا الإسباني نادي جيرونا مارسيليا

مواد متعلقة

ثنائي الأهلي وبيراميدز في قائمة المغرب لتصفيات كأس العالم

رغم موافقة ريال مدريد، سيبايوس يوجه صدمة إلى مارسيليا الفرنسي

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

60 جنيها للكيلو، أسعار حلوى المولد 2025 في السيدة زينب (فيديو وصور)

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads