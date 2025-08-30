رسميًا.. المغربي عز الدين أوناحي ينتقل إلى جيرونا الإسباني

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم السبت، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي، قادما من فريق مارسيليا الفرنسي، بعد سنتين قضاهما في فريق الجنوب.

تفاصيل تعاقد جيرونا مع عز الدين أوناحي

وكشف النادي الإسباني جيرونا على موقعه في بيان، أن الفريق تعاقد مع أوناحي صاحب الـ25 عام لمدة خمس سنوات لينتهي تعاقده في 30 يونيو 2030.

مسيرة عز الدين أوناحي

وخاض أوناحي رحلة احترافية قصيره، بعد خروجه للإعارة لمدة موسم في الدوري اليوناني رفقة فريق باناثينايكوس، في الموسم الماضي.

كما أبرز الموقع الرسمي لنادي جيرونا، أن عز الدين أوناحي يتميز بقدرته على اللعب في وسط الملعب أو كمهاجم متأخر، مما سيسهم في تحسين أسلوب اللعب الهجومي للفريق، ويمثل إضافة قوية للجانبين الهجومي والدفاعي، حيث يتمتع بمهارات فنية رائعة في التحكم بالكرة، وخلق الفرص، وتمرير الكرات الحاسمة.

وبرز إسم عز الدين أوناحي، في 2022 بعد تقديمه لمستوى لافت للنظر مع منتخب أسود الأطلس، ووصوله لنصف النهائي في مونديال قطر والحصول على المركز الرابع في البطولة، وهو ما جعل نادي الجنوب الفرنسي يتعاقد مع قادما من أنجيه.

