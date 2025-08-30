رسميا، ليفربول يمدد عقد الهولندي كودي جاكبو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، عن تجديد عقد مهاجمه الدولي الهولندي كودي جاكبو، بعقد طويل الأمد.

مدة تمديد عقد جامبو مع ليفربول

ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات جاكبو بعد تجديد عقده، والتي قال فيها: "وقعت على عقود تجديد عقدي مع ليفربول لمدة عامين ونصف العام".

وأضاف: "إنه لأمر رائع أن أمدد عقدي هنا في هذا النادي الرائع. أنا ممتن للغاية، وآمل أن أتمكن من رد الجميل في المزيد من اللحظات الجميلة".

وأوضح: "أشعر وكأنني في بيتي، وعائلتي تشعر كما لو أنها في بيتها، وهذا قرار مهم دائمًا. إنهم يشعرون بالسعادة".

وأنهى: "أنا سعيد جدًا في النادي، مجموعة رائعة، وزملاء رائعون، لذا فإن الحياة المحيطة بكرة القدم رائعة جدًا، وأستمتع بكل لحظة فيها. أنا ممتن جدًا لأنني أستطيع تمديد عقدي".

أرقام كودي جاكبو مع ليفربول

وأكمل جاكبو انتقاله إلى أنفيلد قادما من أيندهوفن خلال فترة الانتقالات في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين، شارك مع ليفربول في 131 مباراة، وسجل 42 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

كما أثمرت فترة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع الريدز حتى الآن عن فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

بينما على المستوى الدولي، لديه 40 مباراة دولية مع منتخب هولندا حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.