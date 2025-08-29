الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شكوك حول لحاق الثنائي الخطير، ملامح قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلا يورتشيتش مساء اليوم الجمعة، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

واتضحت معالم قائمة الفريق أمام الأهلي والتي سوف يغيب عنها للإصابة محمود مرعي ومحمد الشيبي للإيقاف.

وهناك شكوك حول لحاق رمضان صبحي ومصطفى فتحي بالمباراة. 

 

ملامح قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

 ومن المنتظر أن تأتي القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

 

الأهلي ضد بيراميدز 

 ويختتم بيراميدز اليوم الجمعة، تدريباته خلال معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ودخل بيراميدز في معسكر مغلق مساء أمس الخميس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، المقام عليه اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، بناء على طلب كرونسلاف يورتشيتش.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

 ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب  العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم السبت في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

 

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وتأكيدًا لانفراد فيتو تم إعلان أن الحكم الإسباني خافيير روخاس، سيدير مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الاهلي وبيراميدز بيراميدز الأهلي الدوري المصري الاهلي ضد بيراميدز الأهلي ضد الأهرام يورتشيتش رمضان صبحي مصطفى فتحي

مواد متعلقة

البنك الأهلي يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش في الدوري

الدوري المصري، المقاولون في مهمة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا

قمة الجولة الخامسة في الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

بينهم أجنبي، حكام مباريات غدا السبت في الدوري المصري

تأكيدا لانفراد فيتو، خافيير روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز

فاروق جعفر يشيد بصفقات الزمالك

نجم الزمالك السابق يتذكر هدفه في الأهلي وفاروق جعفر يحصل على السيارة

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads