شكوك حول لحاق الثنائي الخطير، ملامح قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

يعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلا يورتشيتش مساء اليوم الجمعة، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

واتضحت معالم قائمة الفريق أمام الأهلي والتي سوف يغيب عنها للإصابة محمود مرعي ومحمد الشيبي للإيقاف.

وهناك شكوك حول لحاق رمضان صبحي ومصطفى فتحي بالمباراة.

ملامح قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

ومن المنتظر أن تأتي القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

الأهلي ضد بيراميدز

ويختتم بيراميدز اليوم الجمعة، تدريباته خلال معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ودخل بيراميدز في معسكر مغلق مساء أمس الخميس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، المقام عليه اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، بناء على طلب كرونسلاف يورتشيتش.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم السبت في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وتأكيدًا لانفراد فيتو تم إعلان أن الحكم الإسباني خافيير روخاس، سيدير مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

