تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر المتاحف.. القومي للحضارة يستعد لبدء فتح العرض الخاص.. المساواة بين العرب والأجانب.. وحفل افتتاح عالمي للمتحف الكبير

أقر المجلس الأعلى للآثار برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار زيادات جديدة في أسعار تذاكر زيارة المتاحف بسبب التغيرات المتتالية في أسعار الصرف، حيث أقرت هيئتا متحفي المصري الكبير والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط زيادات جديدة في أسعار دخول الزائرين للفتح الخاص وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأقرت وزارة السياحة والآثار قواعد تحديد أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير خلال فترة التشغيل التجريبي التي يجرى العمل بها حتى الافتتاح الرسمي لقاعات العرض والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في القرار الوزاري رقم 458 لسنة 2025 أن مقابل الزيارة بـالمتحف المصري الكبير هو 200 جنيه للمصريين و25 دولارا لغير المصريين.

كما حددت الوزارة أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) بسعر 250 ألف جنيه لمجموعة مكونة من 50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويُضاف خمسة آلاف جنيه مصري لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه، ويتم احتساب ما يعادل الدولار بالعملة المحلية والإعلان عنه شهريًا طبقًا لسعر الصرف المعلن.

أسعار تذاكر زيارة غير المصريين

وأوضح القرار الوزاري أنه سيتم تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي ابتداء من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح ما يعادل ٣٠ دولارا أمريكيًّا للفرد.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تواصل استعداداتها لحفل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، والذي سيحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار الضيوف في ليلة احتفالية واحدة تليق بمصر ومكانتها وبالصرح الثقافي الفريد.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار أن العالم بأسره يترقب هذا الافتتاح، ورؤية قاعات المتحف بما تضمه من صالات العرض المختلفة، وقاعة الملك توت عنخ آمون، ومتحف مركب خوفو، فضلًا عن الدور العلمي الرائد للمتحف، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لعلم المصريات باعتبارها مهد هذا العلم.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين بالمتحف المصري الكبير

وأوضح وزير السياحة والآثار أن أي زيادات في أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية يتم الإعلان عنها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

من جانبها حسمت وزارة السياحة والآثار، الجدل حول أول أيام يتم فيها السماح للجماهير بزيارة المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر المقبل، حيث تفتح هيئة المتحف المصري الكبير باب دخول الزائرين لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير بشكل كامل عقب افتتاحه رسميا في الخامس من نفس شهر نوفمبر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية لـ الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيدًا لحفل الافتتاح الرسمي، مشيرًا إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

من جانبها أعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عن تطبيق أسعار جديدة لزيارة قاعات المتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وأوضحت غرفة شركات السياحة في خطابها الدوري إلى الشركات أنه ورد إليهم من الاتحاد المصري للغرف السياحية ما يفيد بأن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية بجلسته الـ 25 والتي عقدت في الـ 29 من يوليو الماضي لمناقشة زيادة أسعار تذاكر دخول القاعات الأثرية والفتح الخاص لقاعات العرض المركزية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

ووافقت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على زيادة أسعار الفتح الخاص لقاعات العرض المركزية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك أسعار تذاكر دخول الجراج الخاص بالمتحف وتذاكر سماعات الشرح داخل قاعات العرض المركزية على أن تكون کالآتي:

الفتح الخاص لقاعة العرض المركزية بعد مواعيد العمل الرسمية بمبلغ 50 ألف جنيه لـ 50 فردا وفي حالة زيادة العدد عن 50 فردا يتم مضاعفة السعر.

سعر تذكرة دخول الأتوبيس 100 جنيه بدلًا من 70 جنيها.

سماعات الشرح داخل قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج بمبلغ 50 جنيها بدلًا من 40 جنيها.

سماعات الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية للأجنبي بمبلغ 150 جنيها بدلًا من 100 جنيه.

إلغاء المساواة بين السائحين العرب والمصريين

وأصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار الدكتور قرارا بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف في البلاد، حيث نص القرار على إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية، علي أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من الأول من يناير 2026.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 30 يونيو، حيث تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على توحيد الرسوم بين المواطنين المصريين والسياح العرب، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير وزيادة إيرادات قطاع السياحة والآثار في الناتج القومي المصري، فضلا عن تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب، مع مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما هو الحال في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.