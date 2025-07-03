وزير السياحة والآثار يبحث تطوير مجال البواخر ومنتج السياحة النيلية في مصر

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس مجلس إدارة شركة Gaund Holding الصينية، إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية.

تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

وخلال الاجتماع بحث وزير السياحة والآثار فرص التعاون المشترك في تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، وذلك بحضور حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب وزير السياحة والآثار بالوفد الصيني، وهنّأهم على تأسيس شركة لهم في مصر، مؤكدًا على أهمية منتج السياحة النيلية والذي تعمل الوزارة على تطويره في ضوء استراتيجيتها لإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية بالمقصد المصري ليكون المقصد الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات.

كما أكد الوزير على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة المصرية، في ضوء الزيادة الملموسة في أعداد السائحين الوافدين من الصين خلال العام الماضي، وتطلع الوزارة لاستمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال تطوير السياحة

من جانبه، استعرض Peng Jianhu حجم أعمال الشركة وخططها المستقبلية في مصر، مشيرًا إلى تطلعهم لإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال تطوير السياحة النيلية، بما يشمل بناء وتشغيل عدد من الفنادق النيلية العائمة الصديقة للبيئة والمزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا، في ضوء خبراتهم في تصميم وتشغيل هذا النوع من الفنادق حول العالم. كما أشار إلى بدء الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أول فندق عائم لها في مصر، على أن يتم العمل للوصول إلى إطلاق خمس فنادق عائمة كمرحلة أولى.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير الشركة إلى تقديم دراسة تفصيلية توضح رؤيتها وخطتها التنفيذية لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر، تمهيدًا لدراستها من جانب الوزارة، مؤكدًا على استعداد الوزارة للتعاون في إطار ما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير هذا المنتج السياحي الواعد.

وشارك في حضور الاجتماع من الوزارة محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، واحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.



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