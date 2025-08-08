مصادر تكشف العلاقة بين توت عنخ آمون وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تحديد الأول من نوفمبر المقبل كموعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

افتتاح المتحف المصري الكبير

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن اختيار الأول من نوفمبر المقبل جاء تزامنًا مع بداية الموسم السياحي الشتوي والذي يشهد إقبالا كبيرا من جانب الزائرين والسائحين من مختلف أنحاء العالم علي المقصد السياحي المصري.

وأوضحت المصادر أن اختيار الأول من نوفمبر المقبل لافتتاح المتحف المصري الكبير جاء تزامنا مع قرب الاحتفال بالكشف عن مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون في البر الغربي بالأقصر والذي تم اكتشافها علي عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر في 4 نوفمبر من عام 1922.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كشف عن تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا رسميًا لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد سلسلة من المشاورات والتنسيقات بين الجهات المعنية.

السبب وراء اختيار موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز"، أن اختيار الموعد جاء بعد دراسة دقيقة لضمان عدم تعارضه مع التزامات دولية لدى قادة وملوك ورؤساء الدول، سواء من حيث الفعاليات أو المؤتمرات العالمية، لضمان مشاركة رفيعة المستوى في حفل الافتتاح.

تصديق الرئيس السيسي على موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف أن الموعد المقترح عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقرّه بعد الاطلاع على كافة التفاصيل، مؤكدًا أن كافة التجهيزات داخل المتحف والمنطقة المحيطة به قد اكتملت بالفعل، ويتبقى فقط بعض "اللمسات الأخيرة" قبل الحدث المنتظر.

وأكد الحمصاني أن التحضيرات تتركز الآن على الجوانب اللوجستية، من بينها استقبال الوفود الدولية، وترتيبات الإقامة، والإعداد النهائي لبرنامج الحفل، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل البسيطة تُستكمل على قدم وساق.

وحول ما أثير بشأن تأثير أعمال التوسعة في الطريق الدائري ومترو الأنفاق على الافتتاح، شدد المتحدث باسم الحكومة على أن الأعمال الجارية لن تتعارض مع الحفل، خاصة وأن الجزء الأكبر من المشروعات الإنشائية قد اكتمل، ولم يتبق سوى بعض الأعمال الداخلية في مترو الأنفاق، بينما انتهت الأعمال السطحية تمامًا.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر صرح متحفي أثري في العالم، ومن المتوقع أن يمثل نقطة جذب سياحي وثقافي عالمية عند افتتاحه، بما يليق بتاريخ وحضارة مصر العريقة.

