السياحة والآثار تبدأ أولى خطوات فتح موسم العمرة الجديد.. 7 آلاف جنيه رسوم توثيق عقود الشركات.. وخطاب ضمان بـ 5 ملايين جنيه.. وشروط خاصة لتنظيم الموسم

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

بدأت وزارة السياحة والآثار توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.



شروط وزارة السياحة لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الإدارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

إجراءات السياحة لتوثيق عقود الشركات السعودية

وأوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.

وأشارت الغرفة إلى أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسنى للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.



تحذيرات وزارة السياحة للشركات لتسجيل شركات السياحة



وطالبت الغرفة شركات السياحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء إضافة اسم الممثل القانوني للشركة في الصفحة الخاصة بشركة السياحة على البوابة بأنه سيكون نفس الشخص الذي له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على عقد العمرة.

وتضمنت الاجراءات التي حددتها غرفة شركات السياحة لشركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه بغرض تنظيم رحلات العمرة الموسم ١٤٤٧ هـ، بالإضافة إلى شيك آخر بقيمة 3.5 ملايين جنيه لصالح غرفة شركات السياحة.

شروط الوزارة لتسجيل شركات السياحة لموسم العمرة



وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تلقت تعليمات من وزارة السياحة والآثار بخصوص القرار رقم 452 لسنة 2025 بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة الجديد.

وحددت وزارة السياحة والآثار على شركات السياحة الراغبة في العمل بـ موسم العمرة دفع مبلغ 5 آلاف جنيه كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة و1000 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، وأخيرا 1000 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.



رسوم تسجيل شركات السياحة لموسم العمرة



وأوضحت الغرفة في خطابها المرسل لشركات السياحة، أن تحصيل تلك الرسوم سيتم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب الغرفة.

شروط السماح لشركات السياحة لتنظيم برامج العمرة



واستحدث اللجنة العليا للحج والعمرة عدة شروط جديدة يتم إلزام شركات السياحة بتنفيذها وأبرزها:

إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.

شروط تسكين المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة

يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر.

يمكن لشركات السياحة التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

لا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة البرية عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.

تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

شروط تحصيل قيم وأسعار برامج العمرة



تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.



عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.

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