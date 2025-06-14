الحكومة: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يرتبط بأي تهديد على مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي كان من المقرر إقامته في 3 يوليو المقبل، جاء بسبب التداعيات الإقليمية المتصاعدة التي قد تمتد لفترة قادمة.

قرار تأجيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن قرار تأجيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي في إطار حرص الدولة على خروج حفل الافتتاح في أفضل صورة وبأوسع مشاركة دولية ممكنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد في الربع الأخير من العام الجاري.

هل يوجد خطر أو تهديد على مصر؟

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن قرار التأجيل:"لا يرتبط بأي خطر أو تهديد أو حالة عدم استقرار في مصر، فالوضع الأمني مستقر تمامًا، والحمد لله لا توجد انعكاسات أمنية مباشرة على الداخل المصري."



وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتنظيم حفل افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية، وسيكون نقطة جذب رئيسية للسياحة العالمية عند تحديد الموعد الجديد.

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