زراعة أسيوط تطرح 8 برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الزراعة بجامعة أسيوط عن طرح حزمة متنوعة من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2025 / 2026، والبالغ عددها (8) برامج دراسية (عام)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور عادل محمد محمود، عميد الكلية، والدكتور عادل تمام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

طرح كلية الزراعة برامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن طرح كلية الزراعة لهذه البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومتها التعليمية بما يواكب متغيرات العصر، ويسهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالبرامج الأكاديمية التي تدعم مجالات الزراعة والبحث العلمي، نظرًا لما تمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه البرامج تسهم في تخريج كوادر علمية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور عادل محمد محمود أن البرامج الدراسية تمثل إضافة نوعية لمسيرة الكلية وجامعة أسيوط، حيث تواكب احتياجات سوق العمل وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تفتح آفاقًا أوسع أمام الخريجين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي، ويخدم أهداف التنمية المستدامة والمجتمع.

برامج كلية الزراعة بجامعة أسيوط

ومن جانبه أشار الدكتور عادل تمام إلى أن كلية الزراعة بجامعة أسيوط تطرح ثمانية برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة تشمل:

- برنامج علوم الأغذية: يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين بالمهارات العلمية والعملية في مجال صناعة وحفظ الأغذية والألبان، وتخريج باحثين قادرين على إجراء بحوث تطبيقية مبتكرة، مع تقديم الاستشارات العلمية والفنية لقطاع الغذاء.

- برنامج الإنتاج الحيواني: يسعى إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المهنية والتقنيات الحديثة في مجالات الدواجن والإنتاج الحيواني، وتنمية قدراتهم التنافسية والقيادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

- برنامج الإنتاج النباتي: يركز على تأهيل خريجين لديهم المعرفة والمهارات لإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية باستخدام أحدث أنظمة الزراعة الحديثة، وإجراء بحوث علمية تسهم في التنمية المستدامة.

- برنامج وقاية النبات: يهدف إلى إعداد خريجين متخصصين في مكافحة الأمراض والآفات الزراعية بطرق آمنة تحافظ على البيئة، مع وضع خطط للحد من انتشار الآفات وتقييم أثر المبيدات.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية: يسعى لإعداد كوادر قادرة على استخدام تقنيات متقدمة مثل نقل الجينات وتشغيل المفاعلات الحيوية، مع اكتساب رؤية شاملة للتحديات العالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

- برنامج الأراضي والمياه: يهدف إلى تنمية معرفة الطلاب بمجالات علوم الأراضي والمياه وتطبيقاتها، مع إعداد برامج تدريبية للخريجين لتأهيلهم للعمل محليًا ودوليًا في خدمة التنمية الزراعية والبيئية.

- برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية: يعمل على إعداد خريجين متخصصين في الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، قادرين على تطبيق الأساليب الحديثة لرفع مستوى معيشة المجتمعات الريفية، مع إجراء التحليلات الاقتصادية الزراعية.

- برنامج الهندسة الزراعية: يهدف إلى تخريج مهندسين زراعيين متخصصين في تشغيل وصيانة المعدات والجرارات الزراعية، مع إكسابهم مهارات تطبيق نظم الري الحديثة، والهندسة البيئية الحيوية للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في مسيرة كلية الزراعة بجامعة أسيوط، حيث تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة للتعلم والتطبيق، وتؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل، بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.