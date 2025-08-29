الجمعة 29 أغسطس 2025
محافظات

محافظ أسيوط يتابع موسم جني القطن بالحقول

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، مشيرًا إلى أن التثقيف الزراعي هو السبيل لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030.

 

متابعة موسم القطن بحقول أسيوط 

 جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسيوط لتقرير يوضح جهود مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة في متابعة موسم جني القطن، حيث أجرى وكيل الوزارة جولة بحقول القطن بمركز أسيوط يرافقه كل من الدكتورة شيرين حسين علي، مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس محمد حسانين، مدير الإدارة الزراعية بالمركز.

 

تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لمزارعين أسيوط 

 وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم لهم عبر مهندسي الزراعة، مع الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة لضمان محصول عالي الجودة يساهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التواصل المباشر مع المحافظة عبر الخطوط الساخنة بغرفة العمليات (2135858/088 – 2135727/088) على مدار الساعة، أو من خلال استقبال البلاغات المصورة عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والبوابة الإلكترونية www.shakwa.eg

