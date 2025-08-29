الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة أسيوط تختتم فعاليات المعسكر الرابع للتنمية الرياضية بمشاركة 150 فتاة

مشروع الرياضة من أجل التنمية بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن تمكين الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء جيل واعي يتمتع باللياقة البدنية والقدرة على مواجهة التحديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

 

المعسكر الرابع لمشروع "الرياضة من أجل التنمية" 

 وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، اختتمت فعاليات المعسكر الرابع لمشروع "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي مهارتي"، والذي أقيم بنادي غرب البلد الرياضي بمدينة أسيوط، بمشاركة 150 فتاة من مختلف المراحل العمرية. ونفذ المعسكر بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومنظمة اليونيسف.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن المعسكر تضمن أنشطة رياضية وتوعوية ومهارية، استهدفت تعزيز قدرات الفتيات وتنمية مهاراتهن الحياتية، إلى جانب ترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة. وقد أعربت المشاركات عن سعادتهن بما اكتسبنه من خبرات جديدة خلال المعسكر، مثمنات جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

رياضة أسيوط تنظم لقاء للتوعية بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل

بمشاركة 400 شاب وفتاة، رياضة أسيوط تنظم مهرجانًا لمكافحة المخدرات (صور)

 وأكد محافظ أسيوط حرصه على تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من البرامج التوعوية والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، خاصة تلك الموجهة إلى النشء والشباب لبناء شخصيتهم واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددًا على أن تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن البدنية والذهنية داخل بيئة آمنة وداعمة، يعد خطوة مهمة لتحقيق نتائج ملموسة من مثل هذه المبادرات والمعسكرات.

