هندسة أسيوط تقدم برنامج "التشييد وإدارة المشروعات" للطلاب الجدد

تواصل كلية الهندسة بجامعة أسيوط، تقديم برنامج "هندسة التشييد وإدارة المشروعات" بنظام الساعات المعتمدة، الذي يُعد أحد البرامج النوعية المتخصصة بالكلية.

ويحظى البرنامج برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور خالد صلاح، عميد الكلية، ويُنسقه الدكتور وليد أبو الوفا، ويهدف إلى إعداد خريجين على درجة عالية من الكفاءة في مجال التشييد والإدارة الهندسية.

هندسة التشييد وإدارة المشروعات

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج يمنح درجة بكالوريوس الهندسة المدنية – تخصص "هندسة التشييد وإدارة المشروعات"، وذلك بعد اجتياز 160 ساعة معتمدة موزعة على 10 فصول دراسية رئيسية.

ويتميز البرنامج بمواكبته لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، ويُؤهل الخريجين للعمل في مجالات تصميم وتنفيذ المنشآت، وإدارة المشروعات، وضبط الجودة، بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة المهنة بشكل مستقل من خلال تأسيس مكاتب هندسية أو شركات مقاولات.

كما يُعد البرنامج الجديد بكلية الهندسة بجامعة أسيوط نموذجًا للتكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يضمن إعداد كوادر هندسية قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والمشروعات القومية والخاصة، محليًا وإقليميًا.

ويستهدف البرنامج الطلاب المقبولين بكليات الهندسة في الجامعات الحكومية المصرية، والطلاب الوافدين، بشرط عدم استنفاد فرص الرسوب، ويعكس التزام الكلية بتنويع مسارات التعليم الهندسي وربطها بواقع العمل الميداني ومتطلباته المتغيرة.

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