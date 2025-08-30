محافظ أسيوط يتفقد ورشة المحابس بشركة المياه (صور)

قاد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها ورشة إدارة المحابس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والواقعة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتأهيل المحابس المستعملة وإعادة تدوير المعدات التالفة، في إطار خطة المحافظة لترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي.

ورافق محافظ أسيوط خلال الزيارة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع المياه، من بينهم المهندس أحمد علي مدير عام منطقة مياه شرق أسيوط.

إعادة تشغيل المعدات القديمة بحالة تماثل الجديدة

وخلال جولته، استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل الورشة التي تضم عدة أقسام متخصصة في استقبال المحابس والمعدات القديمة، مرورًا بمراحل الإصلاح والتأهيل الفني، وصولًا إلى إعادة تشغيلها بحالة تماثل الجديدة.

تقليل كلفة شراء محابس جديدة

كما تفقد محافظ أسيوط أعمال الخراطة والتجميع والتجليخ والسنفرة وإعادة الطلاء، إضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية كأعمدة الإدارة وصواميل الفك والتركيب والجوانات، وهي جهود ساهمت في تقليل كلفة شراء محابس جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود العاملين وتميزهم في إنجاز هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن وتحويلها إلى معدات صالحة للاستخدام، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للشركة وتقليل النفقات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعميم هذه التجارب الناجحة لضمان رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.