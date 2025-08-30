الفرحة فرحتين، وزيرة التنمية المحلية تزور القليوبية في عيدها القومي وتفتتح عددًا من المشروعات

تستقبل محافظة القليوبية في العيد القومي للمحافظة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اليوم السبت وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تفتتح وتتفقد الوزيرة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بعدد من المراكز والمدن.

وتتضمن جولة الوزيرة تفقد مصنع البيض بالخانكة بعد تأهيله وتشغيله، وافتتاح شارع نبوية موسى بحي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب افتتاح كوبري المشاة بمحور العصار في الحي ذاته.

كما تتفقد أعمال رفع التراكمات التاريخية من قطعة أرض شمال الطريق الدائري بنطاق قليوب، والتي تم رفع نحو 157 ألف طن مخلفات منها وتسليمها للقوات المسلحة.

وفي إطار منظومة تحسين إدارة المخلفات، تفتتح الوزيرة المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية، إلى جانب تسليم 10 تروسيكلات مقدمة من وزارة البيئة (جهاز تنظيم المخلفات الصلبة) لثلاث جمعيات أهلية عاملة في قطاع النظافة بالقليوبية.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الدولة لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات البيئة والنظافة والبنية التحتية.

