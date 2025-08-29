الجمعة 29 أغسطس 2025
محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها واللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، مسجد الحبيب المصطفى بحرم الجامعة بكفر سعد بجوار كلية الحقوق وذلك فى إطار احتفالات العيد القومى للمحافظة.

احتفالات القليوبية بعيدها القومي، القناطر الخيرية شاهد على العصر

محافظ القليوبية يفتتح مكتبة مصر العامة بشبين القناطر


 افتتاح مسجد  الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد

وأدى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن صلاة الجمعة بالمسجد، وسط حضور عدد القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وتناولت الخطبة التى ألقاها الشيخ ياسر غياتى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية سماحة الإسلام والاحتفال بالمولد النبوى الشريف.
وقال المهندس أيمن عطية ان المسجد الجديد يعد إضافة وصرحا اسلاميا بجامعة بنها ومحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن دور العبادة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، فضلًا عن دورها الاجتماعي داخل المجتمع.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله بالحرم الجامعي والذي يعد نموذجًا ناجحًا للمشاركة المجتمعية، موجها الشكر للقائمين على بناء المسجد، مؤكدًا على دور المسجد كمنارة دعوية تسهم في نشر الفكر الوسطى ويعزز من القيم الإنسانية.
يذكر ان مسجد الحبيب المصطفى مقام على مساحة 600 متر وتم إنشاؤه بتكلفة 8 مليون جنيه بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

