ضبط سائق توك توك بتهمة سب وقذف شخص في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدي بالسب والقذف على أحد المواطنين وتهديده بدائرة قسم شرطة قليوب.

ضبط المتهم في تداول فيديو للسب وقذف أحد المواطنين بالقليوبية

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث القليوبية، من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام سائق توك توك بالتعدي على سائق سيارة أخرى ومنعه من المرور وتهديده بإشعال النيران بسيارته بدائرة القسم.



وبالفحص والتحري بقيادة المقدم وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة النقيب عبدالحميد جندية والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب محمد خضر والنقيب سيف الخرجاوي، تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه في أقل من ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

