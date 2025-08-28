الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سائق توك توك بتهمة سب وقذف شخص في القليوبية

مقطع فيديو لسب وقذف
مقطع فيديو لسب وقذف مواطن بالقليوبية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدي بالسب والقذف على أحد المواطنين وتهديده بدائرة قسم شرطة قليوب.

محافظ القليوبية: تخفيض تنسيق خدمات الثانوي العام 5 درجات

السيطرة على حريق بـ 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

ضبط المتهم في تداول فيديو للسب وقذف أحد المواطنين بالقليوبية

 

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث القليوبية، من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام سائق توك توك بالتعدي على سائق سيارة أخرى ومنعه من المرور وتهديده بإشعال النيران بسيارته بدائرة القسم.


وبالفحص والتحري بقيادة المقدم وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة النقيب عبدالحميد جندية والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب محمد خضر والنقيب سيف الخرجاوي، تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه في أقل من ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية رئيس مباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق بـ 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

نشوب حريق بـ3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

تعليم القليوبية ينفي فصل أبناء البلوجر "أم مكة"

وزير العمل يبحث مع محافظ القليوبية التعاون مع المستثمرين لتطوير منظومة التدريب

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads