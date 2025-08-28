محافظ القليوبية: تخفيض تنسيق خدمات الثانوي العام 5 درجات

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية النزول بتنسيق فصول الخدمات الثانوي العام بمدارس المحافظة من 185 درجة إلى 180 درجة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة القليوبية فقط عام 2025.

النزول بتنسيق الخدمات الثانوي العام إلى 180 درجة

أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم في القليوبية أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين للنزول بالمجموع، ويهدف التخفيف عن أولياء الأمور ولزيادة الاستيعاب في المدارس للراغبين، حيث يتم فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بمدارس التعليم الثانوي العام تزامنا مع توقف تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة بالنسبة لطلاب الانتظام علي 220 درجة دون الحاجة إلى مرحلة ثانية للتنسيق.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بالقليويية



في سياق متصل اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وكذلك لطلاب الصم وضعاف السمع وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 96.7%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 98.5%، وشهدت نتائج الشهادة الإعدادية للصم والبكم تفوقًا ملحوظًا، حيث حققوا نسبة نجاح كاملة 100%.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم الدراسية، كما أشاد بجهود كل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والجهود المبذولة لخدمة أبناء القليوبية.

