احتفالات القليوبية بعيدها القومي، القناطر الخيرية شاهد على العصر

تزامنًا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157، والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام إحياءً لذكرى وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية، تبقى القناطر الخيرية شاهد علي العصر وأحد أهم رموز المحافظة ومقصد للمحافظات المجاورة.

احتفالات العيد القومي الـ157 للقليوبية..القناطر الخيرية شاهد على العصر

داخل القناطر الخيرية القليوبية تأتي بعض المعالم التاريخية، التي تعد شاهدة على عصور الصناعة والزراعة، فضلًا عن كونها مقصدًا سياحيًا لآلاف المواطنين في الأعياد والمناسبات.

ويأتي محلج محمد علي بالقناطر الخيرية في مقدمة تلك المعالم، باعتباره أول محلج للقطن أنشئ في عهد محمد علي باشا عام 1847، بعد الانتهاء من بناء القناطر على امتداد النيل لتنظيم عمليات الري. وقد ارتبط المحلج تاريخيًا بازدهار زراعة القطن المصري الذي تميز عالميًا بالجودة والمتانة.

الحدائق والمتنزهات

حدائق القناطر الخيرية: تعد من أهم معالمها السياحية والطبيعية.

متحف الري: يقع داخل حدائق القناطر ويعرض نماذج عن تاريخ الري في مصر.

الجزر السياحية

جزيرة محمد علي باشا: من أبرز الجزر في القناطر.

جزيرة بيوت الفنانين: مكان للراحة والاستمتاع بالطبيعة.

جزيرة مناحل: تتميز بجمالها الطبيعي

ويشارك المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها افتتاح مسجد الحبيب المصطفى، بحرم جامعة بنها بجوار كلية الحقوق، بمناسبة العيد القومي 157 لمحافظة القليوبية.

